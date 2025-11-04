Consob, nominati nuovi membri del Collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie

(Teleborsa) - Laha nominato ieffettivi e supplenti dell'. I nuovi membri entreranno in carica dal prossimo 12 dicembre con un mandato della durata di tre anni.Nel dettaglio, inominati sono il professore avvocato Giuseppe Santoni e la professoressa avvocato Anna Scotti (entrambi già membri supplenti) su designazione della Consob; l'avvocato Nicoletta Mincato (già membro supplente) su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari finanziari; il professor Paolo Esposito (già membro effettivo) su designazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), organo di rappresentanza dei consumatori. Resta in carica il Presidente dell'Acf, Gianpaolo Eduardo Barbuzzi, il cui incarico quinquennale è stato rinnovato il 12 dicembre 2021.nominati sono il professore avvocato Ettore Battelli, il professore avvocato Fernando Greco, il professore avvocato Ugo Minneci (già membro supplente) e la professoressa Maria Maddalena Semeraro su designazione della Consob; il professore avvocato Roberto Rosapepe (già membro supplente) e il professore avvocato Giuseppe Finocchiaro su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari; il professore avvocato Angelo Danilo De Santis e il professore avvocato Carlo Pilia su designazione del Cncu.il professore avvocato Philipp Fabbio e il professore avvocato Andrea Pericu, entrambi membri supplenti su designazione della Consob, nominati rispettivamente il 5 ottobre 2023 e il 18 settembre 2024.