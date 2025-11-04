Milano 4-nov
43.262 +0,09%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 +0,14%
Francoforte 4-nov
23.949 -0,76%

Crolla a New York Royal Caribbean Cruises

Migliori e peggiori, Trasporti, Turismo
Crolla a New York Royal Caribbean Cruises
(Teleborsa) - A picco la seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che presenta un pessimo -6,48%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Royal Caribbean Cruises rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Royal Caribbean Cruises, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 256,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 265,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 253,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
