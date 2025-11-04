Fideuram Direct, Favero: "DirectPlanETF accompagna crescita finanziaria dei giovani"

(Teleborsa) - "Ilha l’obiettivo di costruire nel tempo, permettendo alle persone di prendersi cura di sé e delle proprie famiglie. Gliperò a seconda della: per i più giovani è centrale la fase di accumulo, in cui conta quanto si riesce a risparmiare, come si investe, il livello di rischio che si è disposti ad assumere e, soprattutto, quanto presto si comincia".E' quanto afferma, nel corso dell'evento "Giovani, digitale e futuro: costruire ricchezza nell’era Fideuram Direct", che si inserisce nel quadro dello, il più grande evento di economia e finanza in Italia dedicato ai giovani."Negli ultimi anni– tecnologia e cambiamenti demografici –. La tecnologia ha reso, ampliando le possibilità di scelta e abbassando le soglie di ingresso, mentre l’arrivo di nuove generazioni di investitori e l’allungamento della vita media hanno"."Oggi ilconsente di rispondere a esigenze molto diverse, cone modalità di interazione sempre più flessibili. Con Fideuram Direct offriamo una gamma completa di servizi di Wealth Management: dall’accesso diretto ai mercati alla consulenza e gestione patrimoniale, lasciando al cliente lacome e quanto essere coinvolto. Con iniziative dedicate come ilvogliamo accompagnare le nuove generazioni nei loro primi passi verso una crescita finanziaria consapevole e duratura".