Francoforte: andamento negativo per Adidas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di calzature sportive, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Adidas rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 158 Euro con tetto rappresentato dall'area 160,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 157,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
