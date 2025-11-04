Francoforte: andamento negativo per Adidas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di calzature sportive
, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Adidas
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del leader europeo dell'abbigliamento sportivo
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 158 Euro con tetto rappresentato dall'area 160,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 157,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)