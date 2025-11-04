Francoforte: andamento negativo per Adidas

produttore di calzature sportive

Adidas

DAX

leader europeo dell'abbigliamento sportivo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 158 Euro con tetto rappresentato dall'area 160,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 157,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)