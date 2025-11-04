Milano 14:30
42.911 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:30
9.654 -0,48%
Francoforte 14:30
23.825 -1,27%

Londra: balza in avanti SEGRO

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti SEGRO
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fondo d'investimento immobiliare inglese, con una variazione percentuale del 2,35%.

L'andamento di SEGRO nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di SEGRO. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 7,209 sterline. Primo supporto visto a 6,995. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,855.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```