Londra: balza in avanti SEGRO

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fondo d'investimento immobiliare inglese
, con una variazione percentuale del 2,35%.
L'andamento di SEGRO
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di SEGRO
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 7,209 sterline. Primo supporto visto a 6,995. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6,855.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)