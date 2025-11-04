Milano 14:32
42.914 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:32
9.654 -0,49%
Francoforte 14:32
23.829 -1,26%

Londra: scambi negativi per Hikma Pharmaceuticals

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Hikma Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Retrocede la società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari, con un ribasso del 2,03%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hikma Pharmaceuticals rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Hikma Pharmaceuticals è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,14 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```