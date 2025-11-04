Londra: scambi negativi per Hikma Pharmaceuticals

società farmaceutica che produce medicinali utilizzati per il trattamento di malattie cardiovascolari

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,03%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,14 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,67. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,61.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)