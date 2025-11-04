Lottomatica, ricavi e utili in crescita nei primi nove mesi del 2025

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del gruppo Lottomatica
ha approvato il bilancio consolidato intermedio abbreviato per i nove mesi
chiusi al 30 settembre 2025, registrando una solida crescita in tutte le principali aree di business.
La raccolta
complessiva ha raggiunto 32,5 miliardi di euro
, in aumento del 17% rispetto ai primi nove mesi del 2024, trainata dal segmento online, che segna un +26%. Il GGR
(Gross Gaming Revenue) si è attestato a 3.453,8 milioni di euro, in crescita del 10% anno su anno, con una quota di mercato online pari al 30,8% nel terzo trimestre.
I ricavi
si sono attestati a 1.640,1 milioni di euro, in aumento del 16% (+11% a payout normalizzato), con un contributo di 688,9 milioni dal canale online
(+27%) e 381,7 milioni dalla divisione Sports Franchise
(+22%).
L’Adjusted EBITDA
ha raggiunto 617,3 milioni di euro
, in crescita del 28% rispetto al 2024, mentre l’utile netto adjusted
si è attestato a 257,4 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto
è pari a 1.856,3 milioni
, corrispondente a 2,1 volte l’EBITDA rettificato su base annua.
In merito al programma di acquisto azioni proprie
, Lottomatica ha fatto sapere di aver acquistato 5.066.713 azioni.
Completata con anticipo la migrazione della piattaforma PWO
, Lottomatica prevede per l’intero esercizio
ricavi per circa 2,27 miliardi di euro
e un Adjusted EBITDA
di circa 860 milioni
, assumendo un payout normalizzato nel quarto trimestre.
"Il terzo trimestre del 2025 ha registrato una solida performance operativa e finanziaria, con una crescita dell'EBITDA del +18% e quote di mercato online che hanno raggiunto livelli record a settembre - ha commentato Guglielmo Angelozzi
, Presidente eAmministratore Delegato di Lottomatica Group -. Abbiamo completato la migrazione di PWO, che ora è pienamente operativa sulla piattaforma proprietaria del nostro Gruppo, e accelerato la realizzazione delle sinergie. Guardando al futuro, continuiamo a vedere solidi drivers per la crescita sostenuti dalle dinamiche favorevoli del mercato Online, dal continuo miglioramento della cash flow conversion e della crescita e da un approccio disciplinato all'allocazione del capitale focalizzato sul rendimento per gli azionisti".