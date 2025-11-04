Lottomatica, ricavi e utili in crescita nei primi nove mesi del 2025

Lottomatica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del gruppoha approvato il bilancio consolidato intermedio abbreviato per ichiusi al 30 settembre 2025, registrando una solida crescita in tutte le principali aree di business.Lacomplessiva ha raggiunto, in aumento del 17% rispetto ai primi nove mesi del 2024, trainata dal segmento online, che segna un +26%. Il(Gross Gaming Revenue) si è attestato a 3.453,8 milioni di euro, in crescita del 10% anno su anno, con una quota di mercato online pari al 30,8% nel terzo trimestre.si sono attestati a 1.640,1 milioni di euro, in aumento del 16% (+11% a payout normalizzato), con un contributo di 688,9 milioni dal(+27%) e 381,7 milioni dalla divisione(+22%).L’ha raggiunto, in crescita del 28% rispetto al 2024, mentre l’si è attestato a 257,4 milioni di euro. L’è pari a, corrispondente a 2,1 volte l’EBITDA rettificato su base annua.In merito al programma di, Lottomatica ha fatto sapere di aver acquistato 5.066.713 azioni.Completata con anticipo la migrazione della, Lottomatica prevede per l’ricavi per circae undi circa, assumendo un payout normalizzato nel quarto trimestre."Il terzo trimestre del 2025 ha registrato una solida performance operativa e finanziaria, con una crescita dell'EBITDA del +18% e quote di mercato online che hanno raggiunto livelli record a settembre - ha commentato, Presidente eAmministratore Delegato di Lottomatica Group -. Abbiamo completato la migrazione di PWO, che ora è pienamente operativa sulla piattaforma proprietaria del nostro Gruppo, e accelerato la realizzazione delle sinergie. Guardando al futuro, continuiamo a vedere solidi drivers per la crescita sostenuti dalle dinamiche favorevoli del mercato Online, dal continuo miglioramento della cash flow conversion e della crescita e da un approccio disciplinato all'allocazione del capitale focalizzato sul rendimento per gli azionisti".