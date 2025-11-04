Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Lottomatica, ricavi e utili in crescita nei primi nove mesi del 2025

Finanza
Lottomatica, ricavi e utili in crescita nei primi nove mesi del 2025
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del gruppo Lottomatica ha approvato il bilancio consolidato intermedio abbreviato per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2025, registrando una solida crescita in tutte le principali aree di business.

La raccolta complessiva ha raggiunto 32,5 miliardi di euro, in aumento del 17% rispetto ai primi nove mesi del 2024, trainata dal segmento online, che segna un +26%. Il GGR (Gross Gaming Revenue) si è attestato a 3.453,8 milioni di euro, in crescita del 10% anno su anno, con una quota di mercato online pari al 30,8% nel terzo trimestre.

I ricavi si sono attestati a 1.640,1 milioni di euro, in aumento del 16% (+11% a payout normalizzato), con un contributo di 688,9 milioni dal canale online (+27%) e 381,7 milioni dalla divisione Sports Franchise (+22%).

L’Adjusted EBITDA ha raggiunto 617,3 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto al 2024, mentre l’utile netto adjusted si è attestato a 257,4 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto è pari a 1.856,3 milioni, corrispondente a 2,1 volte l’EBITDA rettificato su base annua.

In merito al programma di acquisto azioni proprie, Lottomatica ha fatto sapere di aver acquistato 5.066.713 azioni.

Completata con anticipo la migrazione della piattaforma PWO, Lottomatica prevede per l’intero esercizio ricavi per circa 2,27 miliardi di euro e un Adjusted EBITDA di circa 860 milioni, assumendo un payout normalizzato nel quarto trimestre.

"Il terzo trimestre del 2025 ha registrato una solida performance operativa e finanziaria, con una crescita dell'EBITDA del +18% e quote di mercato online che hanno raggiunto livelli record a settembre - ha commentato Guglielmo Angelozzi, Presidente eAmministratore Delegato di Lottomatica Group -. Abbiamo completato la migrazione di PWO, che ora è pienamente operativa sulla piattaforma proprietaria del nostro Gruppo, e accelerato la realizzazione delle sinergie. Guardando al futuro, continuiamo a vedere solidi drivers per la crescita sostenuti dalle dinamiche favorevoli del mercato Online, dal continuo miglioramento della cash flow conversion e della crescita e da un approccio disciplinato all'allocazione del capitale focalizzato sul rendimento per gli azionisti".
Condividi
```