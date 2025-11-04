MAIRE e NEXTCHEM firmano MoU con EDF e NUWARD per sviluppo di reattore SMR

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, e la propria controllata NEXTCHEM hanno firmato unperai fini dello sviluppo e dell'implementazione del Programma di NUWARD per gli Small Modular Reactor (SMR). La firma è arrivata nell'ambito del World Nuclear Exhibition a Parigi, il principale evento mondiale per il settore dell'energia nucleare civile.Questa iniziativa è in linea con l'obiettivo strategico del gruppo MAIRE e di NEXTCHEM di collaborare con fornitori di tecnologie nucleari che sviluppanocon lo scopo di energia accessibile, affidabile e sostenibile.In linea con questa visione, NEXTCHEM ha, una joint venture dedicata allo sviluppo di nuova proprietà intellettuale (IP) per la conventional island e alla fornitura di servizi tecnici altamente qualificati per gli impianti nucleari di nuova generazione. L'iniziativa valorizza le capacità del gruppo MAIRE, incluse quelle della controllata TECNIMONT."Siamo orgogliosi di collaborare con player di riferimento per supportare la produzione di elettroni da fonte nucleare tramite tecnologie SMR, al fine di sviluppare energia efficiente per i bisogni dei processi industriali e delle infrastrutture digitali, in linea con la nostra visione dell'E-Factory - ha detto- Il nostro obiettivo è anche di sostenere una filiera europea altamente qualificata, essenziale per industrializzare concretamente il nuovo paradigma della transizione energetica".