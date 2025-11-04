MAIRE incrementa offerta bond di 75 milioni di euro dopo forte domanda

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, hagià all'inizio del primo giorno di collocamento del prestito obbligazionario non convertibile "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030".La società ha quindi esercitato l', in accordo conin qualità di placement agent.L'offerta oggetto dell'upsize option avrà inizio in data2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà in data2025 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla società e dai joint bookrunner (Banca Akros - Gruppo, Equita SIM e PKF Attest Capital Markets).Ilsottoscrivibile è pari ae MAIRE non addebiterà costi una tantum o altri costi ricorrenti agli investitori.