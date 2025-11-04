Milano 16:26
MAIRE incrementa offerta bond di 75 milioni di euro dopo forte domanda

(Teleborsa) - MAIRE, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha raggiunto i 200 milioni di euro di sottoscrizioni già all'inizio del primo giorno di collocamento del prestito obbligazionario non convertibile "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030".

La società ha quindi esercitato l'opzione di incremento per massimi 75 milioni di euro, in accordo con Equita SIM in qualità di placement agent.

L'offerta oggetto dell'upsize option avrà inizio in data 5 novembre 2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà in data 10 novembre 2025 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla società e dai joint bookrunner (Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Equita SIM e PKF Attest Capital Markets).

Il taglio minimo sottoscrivibile è pari a 1.000 euro e MAIRE non addebiterà costi una tantum o altri costi ricorrenti agli investitori.
