MAIRE incrementa offerta bond di 75 milioni di euro dopo forte domanda

(Teleborsa) - MAIRE
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha raggiunto i 200 milioni di euro di sottoscrizioni
già all'inizio del primo giorno di collocamento del prestito obbligazionario non convertibile "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2030".
La società ha quindi esercitato l'opzione di incremento per massimi 75 milioni di euro
, in accordo con Equita SIM
in qualità di placement agent.
L'offerta oggetto dell'upsize option avrà inizio in data 5 novembre
2025 alle ore 09:00 (CET) e si concluderà in data 10 novembre
2025 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla società e dai joint bookrunner (Banca Akros - Gruppo Banco BPM
, Equita SIM e PKF Attest Capital Markets).
Il taglio minimo
sottoscrivibile è pari a 1.000 euro
e MAIRE non addebiterà costi una tantum o altri costi ricorrenti agli investitori.