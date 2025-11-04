Marathon Petroleum, balza l'utile netto nel terzo trimestre

Marathon Petroleum

(Teleborsa) -(MPC) ha chiuso il terzo trimestre del 2025 conpari a 35.849 milioni di dollari, a fronte dei 35.373 milioni del pari periodo 2024 (+1,3%).L'di competenza di MPC si è attestato a 1,4 miliardi di dollari, pari a 4,51 dollari per azione diluita, balzando dai 622 milioni, pari a 1,87 dollari per azione diluita, del terzo trimestre del 2024. L'è stato di 915 milioni di dollari, pari a 3,01 dollari per azione diluita, per il terzo trimestre del 2025.L'si è attestato a 3,2 miliardi di dollari, in crescita del 28% rispetto ai 2,5 miliardi di dollari del terzo trimestre 2024."Nel terzo trimestre, Refining & Marketing ha generato una solida generazione di cassa", ha dichiarato. "Nel Midstream, abbiamo intrapreso azioni per far crescere e ottimizzare il portafoglio, rafforzando la sostenibilità della crescita dell'EBITDA rettificato del segmento mid-single digit. MPLX erogherà 2,8 miliardi di dollari di distribuzioni annualizzate a MPC, che prevediamo copriranno i nostri dividendi e le spese in conto capitale individuali e saranno una fonte di allocazione del capitale, un elemento di differenziazione nel settore energetico. Le nostre catene del valore integrate e le nostre attività geograficamente diversificate ci posizionano come leader nell'allocazione del capitale."Al 30 settembre 2025, MPC disponeva di 2,7 miliardi di, inclusi 1,8 miliardi di dollari di liquidità presso MPLX, e nessun prestito in essere nell'ambito della sua linea di credito rotativa bancaria quinquennale da 5 miliardi di dollari.Nel terzo trimestre, la società hacirca 926 milioni di dollari di capitale. Al 30 settembre 2025, la società disponeva di 5,4 miliardi di dollari disponibili nell'ambito delle sue autorizzazioni al riacquisto di azioni.Guardando alle principali business unit,(R&M) ha consuntivato un EBITDA rettificato di 1,8 miliardi, in netto aumento rispetto a 1,1 miliardi nel terzo trimestre del 2024. Il margine R&M è stato di 17,60 dollari al barile a fronte dei 14,63 dollari al barile nel terzo trimestre del 2024. L'utilizzo della capacità produttiva del greggio è stato del 95%, con una produzione totale di 3,0 milioni di barili al giorno (bpd) nel terzo trimestre del 2025. Tali risultati sono stati trainati da crack spread più elevati rispetto al terzo trimestre del 2024.Il segmentoha registrato un EBITDA rettificato di 1,7 miliardi, superiore agli 1,6 miliardi del terzo trimestre del 2024, con una crescita del 5% su base annua. I risultati sono stati trainati principalmente da tassi e volumi di produzione più elevati, oltre al contributo delle recenti acquisizioni, parzialmente compensati dall'aumento delle spese operative.