Mps, la Bce dà l'ok a Caltagirone per salire oltre il 10,2%

(Teleborsa) - Secondo quanto riferito da diverse testate giornalistiche, la Banca Centrale Europea
ha dato il via libera al gruppo Caltagirone
per salire oltre il 10% di Monte dei Paschi di Siena
. Il gruppo romano potrebbe quindi arrivare a sfiorare il 20% di Mps. Caltagirone, infatti, torna a poter esercitare i diritti di voto per l'intera quota
in portafoglio, oggi pari al 10,2% circa, con in più la libertà di arrotondarla secondo le opportunità.
Aumenta quindi la presa sia su Siena che su Generali
, ora che Mediobanca
è controllata proprio da Mps. Ieri la Consob ha intanto comunicato che anche il fondo Blackrock
ha aumentato la sua partecipazione
, portandola ad un potenziale 5%.
Il titolo Mps questa mattina ha aperto in lieve calo, una performance
comunque migliore del resto del settore bancario in una seduta che si è aperta nel segno del rosso in tutta Europa.