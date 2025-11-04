Milano 10:18
Mps, la Bce dà l'ok a Caltagirone per salire oltre il 10,2%
(Teleborsa) - Secondo quanto riferito da diverse testate giornalistiche, la Banca Centrale Europea ha dato il via libera al gruppo Caltagirone per salire oltre il 10% di Monte dei Paschi di Siena. Il gruppo romano potrebbe quindi arrivare a sfiorare il 20% di Mps. Caltagirone, infatti, torna a poter esercitare i diritti di voto per l'intera quota in portafoglio, oggi pari al 10,2% circa, con in più la libertà di arrotondarla secondo le opportunità.

Aumenta quindi la presa sia su Siena che su Generali, ora che Mediobanca è controllata proprio da Mps. Ieri la Consob ha intanto comunicato che anche il fondo Blackrock ha aumentato la sua partecipazione, portandola ad un potenziale 5%.

Il titolo Mps questa mattina ha aperto in lieve calo, una performance comunque migliore del resto del settore bancario in una seduta che si è aperta nel segno del rosso in tutta Europa.
