Mps, la Bce dà l'ok a Caltagirone per salire oltre il 10,2%

gruppo Caltagirone

Monte dei Paschi di Siena

Generali

Mediobanca

Blackrock

(Teleborsa) - Secondo quanto riferito da diverse testate giornalistiche, laha dato il via libera alper salire oltre il 10% di. Il gruppo romano potrebbe quindi arrivare a sfiorare il 20% di Mps. Caltagirone, infatti, torna a poter esercitare i diritti di voto per l'interain portafoglio, oggi pari al 10,2% circa, con in più la libertà di arrotondarla secondo le opportunità.Aumenta quindi la presa sia su Siena che su, ora cheè controllata proprio da Mps. Ieri la Consob ha intanto comunicato che anche il fondoha aumentato la sua, portandola ad un potenziale 5%.Il titolo Mps questa mattina ha aperto in lieve calo, unacomunque migliore del resto del settore bancario in una seduta che si è aperta nel segno del rosso in tutta Europa.