Azionario europeo in rosso. A Milano spiccano i ribassi di Cucinelli e MPS-Mediobanca

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei
. A Milano gli spunti sono ancora sul settore bancario
, dopo che Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, ha reso noto
di non aver mai discusso alcuna ipotesi di dismissione della propria partecipazione finanziaria in MPS
e ha rinnovato "il pieno sostegno ai vertici di MPS e al percorso di rafforzamento". Intanto, secondo il Financial Times, ci sarebbe stato uno scontro tra l'investitore Francesco Gaetano Caltagirone e l'AD di MPS, Luigi Lovaglio, "sui piani per Mediobanca" e la frattura rischia di "spodestare" Lovaglio. Per il FT, "Caltagirone e Lovaglio sono in disaccordo sui piani per una fusione completa tra le due banche a causa delle implicazioni per la partecipazione di Mediobanca
nella compagnia assicurativa Generali
". Francesco Gaetano Caltagirone ha replicato
di non avere contatti con Lovaglio "da diverse settimane" e affermato che accostare il confronto consiliare al ruolo di un azionista rilevante o alla quota detenuta da Mediobanca in Generali è "un'interpretazione strumentale".
Sul fronte macroeconomico
, l'inflazione in Germania
è rallentata
a dicembre all'1,8%, ha reso noto l'ufficio federale di statistica confermando i dati preliminari, rispetto al 2,3% su base annua a novembre. In Italia
, a dicembre l'inflazione è stata confermata
in leggera accelerazione a livello tendenziale all'1,2%, con un tasso nella media 2025 all'1,5% dall'1,0% del 2024.
Con riguardo ai titoli mossi dai giudizi degli analisti
a Piazza Affari, Mediobanca
ha avviato
la copertura su Intercos
con Outperform, mentre Bank of America ha abbassato
a Neutral la raccomandazione su Brunello Cucinelli
.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,162. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,26%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 60,07 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +69 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,42%. Tra le principali Borse europee
fiacca Francoforte
, che mostra un piccolo decremento dello 0,30%, Londra
è stabile, riportando un moderato -0,04%, e vendite su Parigi
, che registra un ribasso dello 0,74%.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,20%, mentre, al contrario, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 48.617 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,26%); sulla parità il FTSE Italia Star
(-0,04%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Campari
(+4,19%), Fincantieri
(+3,38%), Leonardo
(+1,96%) e DiaSorin
(+1,29%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli
, che prosegue le contrattazioni a -4,19%. Seduta negativa per Banca MPS
, che mostra una perdita del 2,79%. Sotto pressione Mediobanca
, che accusa un calo dell'1,83%. Scivola Inwit
, con un netto svantaggio dell'1,64%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Maire
(+4,33%), WIIT
(+3,81%), Technogym
(+2,38%) e Avio
(+2,23%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo
, che ottiene -3,74%. In rosso Safilo
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,17%. Spicca la prestazione negativa di SOL
, che scende dell'1,57%. Discesa modesta per Caltagirone SpA
, che cede un piccolo -1,48%.