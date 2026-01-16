Milano 13:48
Azionario europeo in rosso. A Milano spiccano i ribassi di Cucinelli e MPS-Mediobanca
(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. A Milano gli spunti sono ancora sul settore bancario, dopo che Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, ha reso noto di non aver mai discusso alcuna ipotesi di dismissione della propria partecipazione finanziaria in MPS e ha rinnovato "il pieno sostegno ai vertici di MPS e al percorso di rafforzamento". Intanto, secondo il Financial Times, ci sarebbe stato uno scontro tra l'investitore Francesco Gaetano Caltagirone e l'AD di MPS, Luigi Lovaglio, "sui piani per Mediobanca" e la frattura rischia di "spodestare" Lovaglio. Per il FT, "Caltagirone e Lovaglio sono in disaccordo sui piani per una fusione completa tra le due banche a causa delle implicazioni per la partecipazione di Mediobanca nella compagnia assicurativa Generali". Francesco Gaetano Caltagirone ha replicato di non avere contatti con Lovaglio "da diverse settimane" e affermato che accostare il confronto consiliare al ruolo di un azionista rilevante o alla quota detenuta da Mediobanca in Generali è "un'interpretazione strumentale".

Sul fronte macroeconomico, l'inflazione in Germania è rallentata a dicembre all'1,8%, ha reso noto l'ufficio federale di statistica confermando i dati preliminari, rispetto al 2,3% su base annua a novembre. In Italia, a dicembre l'inflazione è stata confermata in leggera accelerazione a livello tendenziale all'1,2%, con un tasso nella media 2025 all'1,5% dall'1,0% del 2024.

Con riguardo ai titoli mossi dai giudizi degli analisti a Piazza Affari, Mediobanca ha avviato la copertura su Intercos con Outperform, mentre Bank of America ha abbassato a Neutral la raccomandazione su Brunello Cucinelli.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,162. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 60,07 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +69 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,42%.

Tra le principali Borse europee fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,30%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,04%, e vendite su Parigi, che registra un ribasso dello 0,74%.

Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,20%, mentre, al contrario, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 48.617 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%); sulla parità il FTSE Italia Star (-0,04%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Campari (+4,19%), Fincantieri (+3,38%), Leonardo (+1,96%) e DiaSorin (+1,29%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli, che prosegue le contrattazioni a -4,19%. Seduta negativa per Banca MPS, che mostra una perdita del 2,79%. Sotto pressione Mediobanca, che accusa un calo dell'1,83%. Scivola Inwit, con un netto svantaggio dell'1,64%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Maire (+4,33%), WIIT (+3,81%), Technogym (+2,38%) e Avio (+2,23%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -3,74%. In rosso Safilo, che evidenzia un deciso ribasso del 2,17%. Spicca la prestazione negativa di SOL, che scende dell'1,57%. Discesa modesta per Caltagirone SpA, che cede un piccolo -1,48%.
