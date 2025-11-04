Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:44
25.512 -1,78%
Dow Jones 19:44
47.034 -0,64%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

New York: in bella mostra Yum! Brands

Migliori e peggiori
Ottima performance per il gruppo di fast food americano, che scambia in rialzo del 6,81%.
