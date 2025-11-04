Piazza Affari: rosso per Stellantis

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, con una flessione del 2,10%.
La tendenza ad una settimana di Stellantis
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Stellantis
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,721 Euro. Primo supporto visto a 8,623. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,578.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)