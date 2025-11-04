Milano 14:38
42.933 -0,67%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:38
9.655 -0,48%
Francoforte 14:38
23.853 -1,16%

Piazza Affari: rosso per Stellantis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con una flessione del 2,10%.

La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Stellantis. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,721 Euro. Primo supporto visto a 8,623. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,578.

