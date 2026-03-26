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Piazza Affari: rosso per Stellantis

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Stellantis
(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stellantis rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Stellantis ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5,877 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5,967, mentre il primo supporto è stimato a 5,787.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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