Piazza Affari: rosso per Stellantis

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stellantis rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Stellantis ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5,877 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5,967, mentre il primo supporto è stimato a 5,787.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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