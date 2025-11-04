Milano 14:39
Piazza Affari: scambi negativi per OVS
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader dell'abbigliamento in Italia, che mostra un decremento dell'1,89%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di OVS rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 4,301 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 4,249. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 4,229.

