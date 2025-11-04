Plures (ex Alia), S&P assegna rating "BBB" con outlook stabile

(Teleborsa) -Global Ratings ha assegnato all'utility italianail. Con il suo nuovo piano strategico 2025-2029, Alia (il cui nome diventerà Plures a gennaio 2026) prevede di destinare oltre il 50% dei suoi 2,5 miliardi di euro dialle attività regolamentate di acqua, rifiuti e gas e circa il 40% alle attività non regolamentate di rifiuti ed energia; S&P prevede che l'EBITDA rettificato supererà i 600 milioni di euro entro il 2029, dopo una stima di 430 milioni di euro nel 2025.Una media didi oltre 500 milioni di euro all'anno per i prossimi cinque anni si tradurrà in un aumento delrettificato a oltre 1,8 miliardi di euro nel 2029, rispetto a una stima di 1 miliardo di euro nel 2025, indebolendo significativamente il rapporto tra FFO rettificato e debito a circa il 25% in tale periodo, rispetto al 33% previsto per il 2025.L'agenzia di rating evidenzia che il gruppo ha una, con due controllate interamente consolidate ma non interamente possedute, Estra e Publiacqua, che generano la maggior parte dei flussi di cassa, con conseguenti perdite di cassa significative e un divario significativo di 7 punti percentuali tra i dati consolidati e quelli pro-rata del rapporto tra FFO e debito.L'riflette l'aspettativa che Alia pubblicherà parametri in linea con le soglie di rating, con un rapporto FFO sul debito che rimarrà superiore al 25% (18% su base proporzionale) fino al 2029, supportato da una politica finanziaria che mira a mantenere una leva finanziaria commisurata all'attuale rating.