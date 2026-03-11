Publiacqua torna pubblica: Plures vince in tribunale e sale al 98%

Acea

(Teleborsa) - Il, con una sentenza pubblicata ieri, ha rigettato la domanda di(veicolo controllato dal gruppo), accertando il definitivo trasferimento della sua quota del 40% in Publiacqua a favore di. Grazie a questa decisione, la partecipazione della multiutility guidata dasale al 98%, sancendo di fatto l'uscita dei soci privati.Il giudice ha stabilito un corrispettivo di circaper il trasferimento della partecipazione e ha condannato il socio uscente a restituiredi dividendi indebitamente percepiti. La sentenza impone ora il rapido completamento degli adempimenti esecutivi per formalizzare il passaggio delle quote.Soddisfatti i vertici di Plures, il presidentee l’amministratore delegato, che hanno sottolineato la solidità del progetto industriale intrapreso."La decisione del Tribunale di Firenze — hanno commentato — chiude un contenzioso lungo e complesso e conferma la correttezza del percorso intrapreso dai soci pubblici negli anni scorsi. Se oggi questo è possibile è grazie alche ha creato una realtà solida come Plures, capace di riportare l’acqua ad una gestione interamente pubblica".Nonostante lo scontro legale, i manager hanno riconosciuto ildel partner industriale uscente: "Il contributo di Acea è stato importante e la ringraziamo per il lavoro svolto, auspicando che possano esserci anche in futuro occasioni di collaborazione su progetti condivisi".Nei prossimi giorni la società attuerà le procedure necessarie per dare piena esecuzione al dispositivo del tribunale, garantendo stabilità agli investimenti e allasul territorio.