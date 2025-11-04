Milano 10:17
42.754 -1,09%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 10:17
9.606 -0,99%
Francoforte 10:17
23.737 -1,64%

Starbucks cede il controllo in Cina per 4 miliardi, resta con il 40%

Finanza
Starbucks cede il controllo in Cina per 4 miliardi, resta con il 40%
(Teleborsa) - Starbucks venderà il 60% della sua filiale cinese alla società di investimenti Boyu Capital con sede a Hong Kong, per 4 miliardi di dollari.

Secondo i termini dell'accordo che si prevede sia finalizzato entro marzo, le due aziende creeranno una joint venture, di cui Starbucks controllerà il 40%. La nuova joint venture gestirà il business cinese e Starbucks continuerà a detenere e, a concedere in licenza, il marchio e la sua proprietà intellettuale.

Starbucks ha stimato vendite totali al dettaglio in Cina per oltre 13 miliardi.




(Foto: oberaichwald / Pixabay)
Condividi
```