U.S. Steel, 11 miliardi di dollari di investimenti negli Usa entro il 2028 grazie alla partnership con Nippon Steel

(Teleborsa) - United States Steel Corporation
("U.S. Steel") ha delineato la sua prossima fase di crescita nella partnership con Nippon Steel
, che include significativi investimenti di capitale e una condivisione di tecnologie di livello mondiale che forgeranno il futuro dell'industria siderurgica americana.
In questo nuovo capitolo con Nippon Steel, che ha acquisito l'azienda siderurgica americana all'inizio di quest'anno, U.S. Steel sta portando avanti un piano di crescita pluriennale che punta a circa 14 miliardi di dollari di capitale di crescita
, con 11 miliardi di dollari da investire entro la fine del 2028 negli Stati Uniti
.
L'opportunità che si presenta è irripetibile sia per U.S. Steel che per Nippon Steel, con il potenziale di generare circa 3 miliardi di dollari di valore
, inclusi circa 2,5 miliardi di dollari di EBITDA
incrementale a regime sbloccato attraverso investimenti di capitale e altri circa 500 milioni di dollari derivanti da efficienze operative.
Con l'introduzione dell'esperienza tecnologica di Nippon Steel nelle attività di U.S. Steel, le aziende hanno identificato oltre 200 iniziative
per promuovere l'efficienza operativa in tutti i segmenti di business.
La partnership sfrutta inoltre la condivisione di tecnologie di livello mondiale
per migliorare la qualità dei prodotti, ampliare l'offerta premium e accelerare il time-to-market. Concentrandosi sulla modernizzazione e l'espansione delle attività produttive, sullo sviluppo delle capacità produttive e sull'espansione della ricerca e sviluppo per offrire ai clienti soluzioni in acciaio di maggior valore e a basse emissioni, il piano è progettato per proteggere e creare oltre 100.000 posti di lavoro negli Stati Uniti
, rafforzando al contempo le comunità in cui opera U.S. Steel.