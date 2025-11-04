U.S. Steel, 11 miliardi di dollari di investimenti negli Usa entro il 2028 grazie alla partnership con Nippon Steel

(Teleborsa) -("U.S. Steel") ha delineato la sua prossima fase di crescita nella partnership con, che include significativi investimenti di capitale e una condivisione di tecnologie di livello mondiale che forgeranno il futuro dell'industria siderurgica americana.In questo nuovo capitolo con Nippon Steel, che ha acquisito l'azienda siderurgica americana all'inizio di quest'anno, U.S. Steel sta portando avanti un piano di crescita pluriennale che punta a circa, conL'opportunità che si presenta è irripetibile sia per U.S. Steel che per Nippon Steel, con il potenziale di generare circa, inclusi circaincrementale a regime sbloccato attraverso investimenti di capitale e altri circa 500 milioni di dollari derivanti da efficienze operative.Con l'introduzione dell'esperienza tecnologica di Nippon Steel nelle attività di U.S. Steel, le aziende hanno identificatoper promuovere l'efficienza operativa in tutti i segmenti di business.La partnership sfrutta inoltre laper migliorare la qualità dei prodotti, ampliare l'offerta premium e accelerare il time-to-market. Concentrandosi sulla modernizzazione e l'espansione delle attività produttive, sullo sviluppo delle capacità produttive e sull'espansione della ricerca e sviluppo per offrire ai clienti soluzioni in acciaio di maggior valore e a basse emissioni, il piano è progettato per proteggere e creare, rafforzando al contempo le comunità in cui opera U.S. Steel.