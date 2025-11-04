UniCredit, acquistate oltre 1,2 milioni di azioni proprie

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dal 27 al 31ottobre 2025, complessivamente 1.221.880 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 63,0655 euro.
Al 31 ottobre, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di 3.531.202 azioni, pari allo 0,23% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 220.210.667,79 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 31.036.367 azioni proprie pari all'1,99% del capitale sociale.
Intanto, sul listino milanese, peggiora la performance dell'Istituto di Credito
, con un ribasso dell'1,03%, portandosi a 63,62 euro.