Milano 10:39
43.091 -0,40%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:39
9.703 -0,13%
Francoforte 10:39
23.775 -0,73%

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Giornata negativa per il CABLE, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,87%.

Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,2984 con area di resistenza individuata a quota 1,3112. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,2942.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
