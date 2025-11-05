Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Giornata negativa per il CABLE, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,87%.
Lo scenario tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,2984 con area di resistenza individuata a quota 1,3112. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,2942.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)