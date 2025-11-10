Analisi Tecnica: GBP/USD del 9/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Andamento piatto per il CABLE, che propone sul finale un moderato -0,08%.
Lo scenario di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3193. Supporto a 1,3081. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3305.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)