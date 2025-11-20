Milano 19-nov
Analisi Tecnica: GBP/USD del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Frazionale ribasso per il CABLE, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,69%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3019, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3134. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,298.


