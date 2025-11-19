Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un -0,05%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,314, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3164. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3132.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)