Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un -0,05%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,314, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3164. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3132.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
