Analisi Tecnica: GBP/USD del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,303 con tetto rappresentato dall'area 1,3145. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,2986.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)