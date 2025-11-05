Milano 10:39
43.091 -0,40%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:39
9.703 -0,13%
Francoforte 10:39
23.775 -0,73%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Lieve ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude in flessione dello 0,52%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del CAC 40. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8.156,4. Primo supporto a 8.023,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7.978,6.


