Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un -0,12%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 9.741,5. Primo supporto visto a 9.682,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 9.662,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)