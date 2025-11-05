Milano 10:39
43.091 -0,40%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:39
9.703 -0,13%
Francoforte 10:39
23.775 -0,73%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 4/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un -0,12%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 9.741,5. Primo supporto visto a 9.682,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 9.662,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
