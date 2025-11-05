Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,36%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 154,032. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 153,473. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 153,286.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)