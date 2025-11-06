Milano 5-nov
Appuntamenti macroeconomici del 6 novembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 6 novembre 2025
(Teleborsa) -
Giovedì 06/11/2025
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 2,9%; preced. -4,3%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,2%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 3,4%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1%; preced. 1%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 54,06K unità)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 34 Mld piedi cubi; preced. 74 Mld piedi cubi)


