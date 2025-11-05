Banca Generali, Mossa: in estate alcune uscite per offerta Mediobanca, ma reclutamento ora va bene

(Teleborsa) - "Il reclutamento sta andando bene
. Data l'incertezza dell'offerta di Mediobanca
nei mesi scorsi è stato più su profili giovani, ma ora in ottobre lo stiamo vedendo anche sulle figure senior
e sono fiducioso di vedere risultati positivi nei prossimi mesi". Lo ha detto l'Amministratore Delegato di Banca Generali
, Gian Maria Mossa
, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2025
.
Le nuove assunzioni
nei primi nove mesi del 2025 hanno toccato quota 122 professionisti
(41 nel terzo trimestre), con segnali di normalizzazione del trend dopo le difficoltà legate all'offerta di Mediobanca.
Mossa ha evidenziato "l'ottima raccolta da 1,18 miliardi di euro a ottobre, trainata da una normalizzazione del trend dopo i dati deboli indotti dall'M&A nel secondo e terzo trimestre". Inoltre, ha sottolineato sul "contributo positivo dalla Svizzera grazie al reclutamento di alto profilo
attraverso l'acquisizione di Aequitum".
A una domanda su uscite a causa dell'offerta di Mediobanca, ha risposto: "In estate ci sono state alcune uscite
, ma da giugno a settembre il reclutamento netto - quindi entrate meno uscite - è stato quasi a zero. Abbiamo già scontato tutto le uscite e ora vediamo nuovi colleghi, quindi penso che da novembre sarà business as usual
. Non vedo altri impatti eccezionali".