Banca Generali, Mossa: normalizzazione del reclutamento con venire meno dell'offerta Mediobanca

(Teleborsa) - "Chiudiamo un terzo trimestre in crescita, sostenuto dalla raccolta della struttura esistente e, con il venire meno dell'offerta di Mediobanca
, la progressiva normalizzazione del contributo del reclutamento netto
". Lo ha detto l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali
, Gian Maria Mossa
, commentando i risultati dei 9 mesi
.
"Le nostre masse hanno superato il picco storico dei 110 miliardi, proseguendo nel percorso di sviluppo che nel triennio ha visto aumentare i volumi di quasi il 40% - ha spiegato - La ventata di novità annunciata alla nostra convention sta riportando un forte interesse
sulle soluzioni gestite di casa, con quasi 300 milioni di raccolta tra fondi di casa e contenitori finanziari nel solo mese di ottobre".
"Inoltre, nell'ultimo mese, abbiamo accelerato in Svizzera, trovando l'accordo con tre grandi professionisti molto stimati
sulla piazza di Lugano che, oltre a gestire un portafoglio clienti molto importante, porteranno competenze forti in diversi ambiti al nostro Gruppo - ha aggiunto - Da ultimo, il contributo superiore alle previsioni da Intermonte e l'avvio promettente del nuovo importante progetto di insurbanking con Alleanza, ci fanno guardare ai prossimi mesi con grande fiducia e ottimismo".