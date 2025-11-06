Banca Generali, Barclays alza target price con core business che riaccelera

(Teleborsa) - Barclays
ha aumentato a 67 euro
per azione (dai precedenti 62,4, +7%) il target price
su Banca Generali
, confermando la raccomandazione "Overweight" dopo la pubblicazione dei conti al 30 settembre 2025
.
Gli analisti scrivono che l'andamento del terzo trimestre e, soprattutto, i flussi di ottobre evidenziano che, dopo un certo rallentamento dovuto all'OPS di Mediobanca
, il business di Banca Generali sta riprendendo slancio
. L'informativa iniziale relativa alla partnership insurbanking con Alleanza aiuta a valutare meglio il potenziale del progetto di insurbanking complessivo, qualora questo coinvolgesse anche il resto di Generali Italia.
Dopo i risultati del terzo trimestre, Barclays ha alzato le previsioni
(+4% per il 2025, +8% per gli altri anni). La potenziale crescita dell'insurbanking è solo parzialmente riflessa nei nuovi dati, lasciando spazio a ulteriori significativi rialzi.