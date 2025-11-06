Milano 5-nov
Banca Generali, Barclays alza target price con core business che riaccelera

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Barclays ha aumentato a 67 euro per azione (dai precedenti 62,4, +7%) il target price su Banca Generali, confermando la raccomandazione "Overweight" dopo la pubblicazione dei conti al 30 settembre 2025.

Gli analisti scrivono che l'andamento del terzo trimestre e, soprattutto, i flussi di ottobre evidenziano che, dopo un certo rallentamento dovuto all'OPS di Mediobanca, il business di Banca Generali sta riprendendo slancio. L'informativa iniziale relativa alla partnership insurbanking con Alleanza aiuta a valutare meglio il potenziale del progetto di insurbanking complessivo, qualora questo coinvolgesse anche il resto di Generali Italia.

Dopo i risultati del terzo trimestre, Barclays ha alzato le previsioni (+4% per il 2025, +8% per gli altri anni). La potenziale crescita dell'insurbanking è solo parzialmente riflessa nei nuovi dati, lasciando spazio a ulteriori significativi rialzi.
