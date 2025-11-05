Banca Generali, utile ricorrente record nei 9 mesi a 274 milioni di euro

Banca Generali

(Teleborsa) -ha chiuso idel 2025 con undi 314,6 milioni di euro. Il dato si confronta con i 338,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, che aveva beneficiato di un contributo particolarmente favorevole delle commissioni variabili sostenute dall'andamento dei mercati finanziari. L'(al netto di performance fees, ricavi da trading non ricorrenti e altre poste di natura straordinaria) ha confermato il trend di solida crescita costante, attestandosi a 273,8 milioni di euro (+6,7% a/a), il valore più elevato mai registrato nel periodo. Tale voce rappresenta l'87% dell'utile netto consolidato, in sensibile crescita rispetto al 76% dei nove mesi 2024.Nel dettaglio, ilha raggiunto i 242,8 milioni di euro (+2,3% a/a), sostenuto dall'espansione dei volumi di raccolta della clientela retail, che ha compensato la flessione dei rendimenti dovuta al calo dei tassi di mercato. Lesono salite del 7,9% a 832,8 milioni di euro. Lehanno mostrato una contrazione a 71,7 milioni di euro, dai livelli particolarmente elevati registrati lo scorso anno (122,2 milioni nei nove mesi 2024).Al 30 settembre 2025, leper conto dei clienti di Banca Generali hanno raggiunto il nuovo massimo storico di 110,1 miliardi di euro (9,0% a/a, +6,1% da inizio anno). Nello specifico, glisono saliti a 73,2 miliardi (+8,2% a/a e +4,4% da inizio anno), sostenuti dal crescente interesse verso i prodotti gestiti di Banca Generali, e in particolare dei contenitori finanziari (13,4 miliardi, +10,9% a/a, +5,1% da inizio anno) e i fondi di casa (12,5 miliardi, +9,2% a/a, +4,6% da inizio anno). Le Masse in Consulenza Evoluta a fine settembre sono salite a 11,5 miliardi (+10,5% a/a, +5,7% da inizio anno), corrispondenti ad una incidenza sulle masse totali del 10,4% (in linea a fine 2024).In termini di crescita dimensionale, viene confermato l'di una raccolta netta complessiva ben superiore ai 6 miliardi di euro nell'anno in corso. Resta inoltre confermato l'obiettivo qualitativo di raccolta, pari ad almeno 3,5 miliardi in Assets under Investments (AUI). In termini di crescita reddituale, Banca Generali si attende di poter realizzare un Net Interest margin consolidato (NIM yield) non inferiore ai 200 punti base medio nel 2025 e di mantenere un management fee margin nell'intorno dei 140-142 punti base medio nel 2025.