Milano
10:41
43.101
-0,37%
Nasdaq
4-nov
25.436
0,00%
Dow Jones
4-nov
47.085
0,00%
Londra
10:41
9.704
-0,11%
Francoforte
10:41
23.792
-0,66%
Mercoledì 5 Novembre 2025, ore 10.58
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,61%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,61%)
Il FTSE MIB scambia in avvio a 43.000,16 punti
In breve
,
Finanza
05 novembre 2025 - 09.02
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,61%, dopo aver aperto a 43.000,16 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1223)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,37%
