Milano 10:19
42.740 -0,41%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:19
9.488 -0,42%
Francoforte 10:19
23.142 -0,59%

Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,45%

Il FTSE MIB avvia la giornata a 42.294,85 punti

In breve, Finanza
Il Principale indice della Borsa di Milano in sensibile calo dell'1,45%, a quota 42.294,85 in apertura.
