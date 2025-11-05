Milano
13:21
43.195
-0,16%
Nasdaq
4-nov
25.436
0,00%
Dow Jones
4-nov
47.085
0,00%
Londra
13:21
9.720
+0,05%
Francoforte
13:21
23.849
-0,42%
Mercoledì 5 Novembre 2025, ore 13.38
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Milano in flessione dello 0,26% alle 13:00
Borsa: Milano in flessione dello 0,26% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta a 43.149,96 punti
In breve
,
Finanza
05 novembre 2025 - 13.00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,26% alle 13:00 e continua le contrattazioni a 43.149,96 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,16%
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto