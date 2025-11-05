Milano 15:51
43.252 -0,02%
Nasdaq 15:51
25.505 +0,27%
Dow Jones 15:50
47.215 +0,28%
Londra 15:50
9.764 +0,51%
Francoforte 15:50
23.952 +0,01%

Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,14% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 43.324,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,14% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,14% alle 16:00 e scambia a 43.324,53 punti.
Condividi
```