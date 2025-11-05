“E' nato l’amore”, alla Camera presentato nuovo docu-reality di Real Time

(Teleborsa) -presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la presentazione ufficiale di “È NATO L’AMORE”, il nuovo docu-reality prodotto da Me Production e ideato daper il gruppo Warner Bros. Discovery Italia. L’incontro, aperto da un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, che ha sottolineato “la società italiana vive una delle più profonde trasformazioni della sua storia recente” e che “la crisi demografica non è irreversibile, ma servono misure che riconoscano nella famiglia una risorsa”. Il presidente della Camera ha quindi richiamato la necessità di “favorire la genitorialità, rafforzare i servizi per l’infanzia, sostenere il lavoro femminile e promuovere una reale conciliazione tra tempi di vita e di cura”. Il docu-reality, ha aggiunto, “ha il merito di dare voce alle famiglie che hanno scelto con coraggio e fiducia di intraprendere il percorso della genitorialità, mostrando il valore di una scelta d’amore”.reso parte alla conferenza gli OnorevoliCapo Segreteria del Ministro della Salute Carlo Monti, l’Assessore alle Politiche Giovanili della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre.Anche la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugeniache ha portato il proprio saluto sottolineando l’importanza di raccontare la maternità e la genitorialità con uno sguardo autentico e positivo. Nel suo intervento, la Ministra Roccella ha evidenziato come progetti come È Nato l’Amore rappresentino “un segno concreto di attenzione culturale verso la vita e la famiglia”, contribuendo a restituire centralità al tema della natalità come valore sociale, economico e umano.In sei episodi da trenta minuti,racconta l’esperienza universale della nascita di un figlio, restituendo la potenza e la delicatezza di un momento che trasforma la vita di ogni genitore. Le storie autentiche e commoventi delle coppie protagoniste mettono al centro emozione, fragilità, forza e speranza, componendo un ritratto sincero e corale della genitorialità italiana di oggi.sono svolte presso la Casa di Cura Santa Famiglia di Roma, diretta dalla Dottoressa Donatella Possemato, scelta come ambientazione del programma per il suo forte valore simbolico e umano. Struttura storica e completamente rinnovata, la clinica rappresenta un luogo reale dove ogni giorno la vita rinasce, e dove professionalità e sensibilità si fondono nel segno dell’accoglienza. Questa cornice autentica consente al programma di raccontare la nascita non solo come evento clinico, ma come esperienza collettiva di amore, fiducia e futuro.Con uno sguardo intimo e rispettoso,invita il pubblico a riflettere sul significato profondo del prendersi cura, mostrando la straordinaria bellezza racchiusa nei gesti quotidiani che accompagnano l’arrivo di una nuova vita. Un racconto televisivo che unisce emozione, realtà e impegno civile, celebrando la famiglia come primo nucleo di coesione e speranza. La messa in onda è prevista nel day-time domenicale di Real Time, con repliche nel corso della settimana,