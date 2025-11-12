Milano 17:35
La delibera presa oggi dal CdA della SGR del Gruppo CDP, al termine di una procedura competitiva

Economia
Ex Caserma Guido Reni: COIMA partner di CDP Real Asset nel progetto di riqualificazione
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di CDP Real Asset SGR (Gruppo CDP) ha deliberato la scelta di COIMA SGR quale partner industriale per la riqualificazione dell’ex Caserma Guido Reni di Roma.

A supportare la SGR nel procedimento e nella scelta del partner – avvenuta al termine di una procedura competitiva – un team di advisor guidato da Lazard, con l’assistenza di Studio Chiomenti per i profili legali e da Colliers per quelli commerciali.

La partnership verrà costituita attraverso l’apporto dell’Area della ex Caserma Guido Reni a un Fondo ad hoc gestito da COIMA SGR, che vedrà la permanenza di CDP Real Asset, attraverso il FIV- Fondo Investimenti per la Valorizzazione.

L’ex Caserma Guido Reni copre un’area del quartiere Flaminio di Roma di oltre 5 ettari: oggetto della procedura è lo sviluppo di 45.000 mq del comparto privato dell’area, che comprende residenza libera, social housing, spazi commerciali e ricettività.

La restante area è pubblica ed è destinata ad ospitare il Museo della Scienza, la cui realizzazione è gestita dal Comune di Roma.
