Fineco, Foti: aumento significativo degli investitori attivi e ampia diffusione di strumenti passivi

(Teleborsa) - "Nel terzo trimestre
Fineco ha registrato una decisa accelerazione dei ricavi in tutte le aree
di business, confermando l'apprezzamento da parte dei clienti nei confronti di un modello orientato a fornire servizi efficienti, trasparenti e convenienti". Lo ha detto Alessandro Foti, Amministratore Delegato
e Direttore Generale di FinecoBank
, commentando i risultati dei primi nove mesi dell'anno
.
"La crescita a doppia cifra dell'Investing
riflette il costante impegno dei nostri consulenti nell'accompagnare la clientela in un approccio di lungo periodo ai mercati finanziari, grazie anche allo sviluppo della consulenza evoluta potenziata dai nuovi applicativi di intelligenza artificiale", ha aggiunto.
"Le innovative soluzioni proposte da Fineco Asset Management contribuiscono ad arricchire ulteriormente la piattaforma aperta, ampliando l'offerta verso il segmento Private equity e Etf attivi - ha sottolineato Foti - I primi nove mesi dell'anno vedono una forte spinta del Brokerage
, grazie a un aumento significativo degli investitori attivi e una sempre più ampia diffusione degli strumenti passivi tra i risparmiatori italiani".
"Fineco si conferma quindi una piattaforma in grado di rispondere a tutte le esigenze
finanziarie, un posizionamento che ci permette di guardare con ottimismo alla conclusione del 2025, che si preannuncia come un anno record per il numero di nuovi clienti, in grado di superare il massimo storico del 2024", ha concluso.