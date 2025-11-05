Milano 13:23
Francoforte: movimento negativo per Puma

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Puma, che presenta una flessione dell'1,80% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Puma rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Puma, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17,04 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17,39 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,91.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
