CFO SIM, accordo di collaborazione con Thymos Business & Consulting su M&A e advisory

Finanza
(Teleborsa) - CFO SIM - Corporate Family Office, intermediario finanziario indipendente specializzato nell'attività di family office, wealth management e investment banking, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Thymos Business & Consulting per mettere a fattor comune i rispettivi network e know-how in ambito M&A, advisory strategico e investment banking, con particolare attenzione alle operazioni di reperimento di capitale (debito ed equity), operazioni private e pubbliche, oltre che alla consulenza in ambito debitorio e assicurativo.

L'intesa prevede un percorso congiunto, su base non esclusiva, focalizzato sul mercato italiano, per lo sviluppo di progetti ad alto grado di personalizzazione e la collaborazione su singole operazioni tramite accordi dedicati.

"Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con Thymos - ha commentato Andrea Caraceni, CEO di CFO SIM - Unendo network e competenze complementari potremo offrire ai nostri clienti un servizio ancora più completo nell'M&A, nell'advisory strategico e nelle operazioni di raccolta di capitale, private e pubbliche. È un percorso pragmatico, non esclusivo e focalizzato sul mercato italiano, che valorizza qualità, riservatezza e personalizzazione su ciascuna operazione".

"Siamo molto fiduciosi che questo percorso porterà a una crescita importante per Thymos - commenta Fabio Tesei, presidente di Thymos - lo affronteremo quindi con molto entusiasmo, convinti dell'importanza di avere al nostro fianco una struttura come CFO SIM, portatrice di competenze ed esperienze nuove fondamentali per la nostra crescita".
