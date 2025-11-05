IBM annuncia tagli al personale: migliaia di posti a rischio

(Teleborsa) - IBM
annuncia il taglio di migliaia di posti di lavoro
, allineandosi ad altre Big Tech statunitensi, che hanno dato il via a massicci licenziamenti grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. La big tecnologica statunitense non ha però quantificato esattamente i tagli, parlando genericamente di una percentuale "a una cifra" della sua attuale forza lavoro
.
In base all'ultimo rapporto annuale, IBM impiegava 270.000 persone a fine 2024
. Pertanto, un taglio di appena l'1% dell'organico
rappresenterebbe una perdita di 2.700 posti
di lavoro.
IMB aveva già annunciato il licenziamento di alcuni membri del suo staff nei settori marketing e comunicazione
a marzo 2024. L'intelligenza artificiale ha consentito alla società di sostituire almeno 200 persone nelle risorse umane
, per assumere più venditori e sviluppatori software. Altre aziende tecnologiche
hanno recentemente annunciato importanti tagli al personale, affidandosi agli strumenti di intelligenza artificiale, nel tentativo di migliorare la produttività. Lo scorso mese di ottobre è stata la volta di Amazon
, che ha annunciato ben 14.000 licenziamenti in tutto il mondo. Anche Meta
, la società madre di Facebook, ha annunciato 600 licenziamenti, sostituendo le competenze con il ricorso all'intelligenza artificiale.
IBM ha recentemente presentato risultati trimestrali molto positivi e superiori alle aspettative
. Il terzo trimestre si è chiuso con un utile netto di 1,74 miliardi di dollari ed un EPS adjusted di 2,65 dollari, che ha superato ampiamente le attese (2,45 USD). I ricavi sono aumentati del 9% a 16,3 miliardi di dollari al di sopra del consensus di 16,09 miliardi. Numeri che confermano il recupero di efficienza e produttività dell'azienda guidata da Arvind Krishna.