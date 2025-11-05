Milano 4-nov
IBM annuncia tagli al personale: migliaia di posti a rischio
(Teleborsa) - IBM annuncia il taglio di migliaia di posti di lavoro, allineandosi ad altre Big Tech statunitensi, che hanno dato il via a massicci licenziamenti grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. La big tecnologica statunitense non ha però quantificato esattamente i tagli, parlando genericamente di una percentuale "a una cifra" della sua attuale forza lavoro.

In base all'ultimo rapporto annuale, IBM impiegava 270.000 persone a fine 2024. Pertanto, un taglio di appena l'1% dell'organico rappresenterebbe una perdita di 2.700 posti di lavoro.

IMB aveva già annunciato il licenziamento di alcuni membri del suo staff nei settori marketing e comunicazione a marzo 2024. L'intelligenza artificiale ha consentito alla società di sostituire almeno 200 persone nelle risorse umane, per assumere più venditori e sviluppatori software.

Altre aziende tecnologiche hanno recentemente annunciato importanti tagli al personale, affidandosi agli strumenti di intelligenza artificiale, nel tentativo di migliorare la produttività. Lo scorso mese di ottobre è stata la volta di Amazon, che ha annunciato ben 14.000 licenziamenti in tutto il mondo. Anche Meta, la società madre di Facebook, ha annunciato 600 licenziamenti, sostituendo le competenze con il ricorso all'intelligenza artificiale.

IBM ha recentemente presentato risultati trimestrali molto positivi e superiori alle aspettative. Il terzo trimestre si è chiuso con un utile netto di 1,74 miliardi di dollari ed un EPS adjusted di 2,65 dollari, che ha superato ampiamente le attese (2,45 USD). I ricavi sono aumentati del 9% a 16,3 miliardi di dollari al di sopra del consensus di 16,09 miliardi. Numeri che confermano il recupero di efficienza e produttività dell'azienda guidata da Arvind Krishna.


