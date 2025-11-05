Milano 17:35
43.438 +0,41%
Nasdaq 18:06
25.648 +0,83%
Dow Jones 18:06
47.289 +0,43%
Londra 17:35
9.777 +0,64%
Francoforte 17:35
24.050 +0,42%

ISM non manifatturiero USA in ottobre

USA, ISM non manifatturiero in ottobre pari a 52,4 punti, in aumento rispetto al precedente 50 punti (la previsione era 50,7 punti).
