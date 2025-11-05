Milano 4-nov
Julius Baer, l'outlook di Standard Ethics torna Stabile

(Teleborsa) - Standard Ethics ha rimosso l'Outlook "Under Monitoring" a Julius Baer, importante società svizzera attiva nel wealth management. Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) "EE-" è confermato. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.

Secondo la metodologia di Standard Ethics, Julius Baer aderisce alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità (Onu, Ocse e Ue) in materia ambientale ed offre una rendicontazione extra-finanziaria adeguata. Nondimeno, appare possibile implementare l'illustrazione delle proprie strategie ESG attraverso una più completa pubblicazione delle policy e degli obbiettivi ESG di medio-lungo periodo.

Gli analisti ribadiscono infine la centralità del sistema di ESG risk management per la Sostenibilità del settore bancario: qualsiasi implementazione o ulteriore presidio che la Banca svizzera adotterà sarà benvenuto.

(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)
