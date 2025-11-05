Leonardo, Cingolani: volumi in costante crescita e solida redditività

(Teleborsa) - "I dati dei primi nove mesi del 2025 evidenziano il positivo andamento del Gruppo. Volumi in costante crescita e una solida redditività supportano il nostro posizionamento
competitivo sul mercato domestico e internazionale". Lo ha detto Roberto Cingolani
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo
, commentando i risultati al 30 settembre 2025
.
"Confermiamo le guidance 2025 - riviste al rialzo lo scorso luglio con più sfidanti target a livello di ordini, FOCF e indebitamento netto - e il nostro impegno per la puntuale esecuzione del Piano Industriale
che sta avanzando lungo le linee strategiche individuate", ha aggiunto.
"Abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita inorganica con l'acquisizione di Iveco Defence e, nell'ambito dello sviluppo delle alleanze europee, abbiamo siglato il MoU con Airbus
e Thales
per la creazione di una nuova società nel settore spaziale - ha sottolineato Cingolani - Operazione che si pone l'obiettivo di rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa nello spazio e che accresce il nostro ruolo di player di riferimento nel settore AD&S".