Iveco, Persson: cessione business Difesa a Leonardo e OPA di Tata confermate entro prima metà 2026

(Teleborsa) - "Le nostre previsioni riviste implicano un aumento della redditività del quarto trimestre su base annua in tutte le business unit
". Lo ha detto Olof Persson
, Chief Executive Officer
di Iveco Group
, commentando i risultati del terzo trimestre 2025
.
Analizzando i dati per business unit, il CFO ha evidenziato che "nel segmento Truck
, i nostri LCV e i veicoli medi e pesanti sono esauriti, coprendo i restanti due mesi dell'anno. Questo, unito a un rigoroso controllo sui prezzi e sulla gestione dei costi, contribuirà positivamente a una maggiore redditività rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. Nel segmento Bus
, i costi di avviamento sono ormai alle nostre spalle e prevediamo che i volumi più elevati contribuiranno positivamente alla performance anno su anno. Infine, nel settore Powertrain
, si prevede che i volumi dei clienti terzi continueranno a crescere anno su anno, supportando un progressivo miglioramento della redditività".
"Stiamo procedendo a ritmo sostenuto
- ha aggiunto - con l'accelerazione del nostro Programma di Efficienza
e la ridefinizione delle priorità di alcuni investimenti
, confermando i 150 milioni di euro previsti di risparmi in CapEx + OpEx
per l'anno in corso, nonché ulteriori aree di miglioramento, che genereranno ulteriori risparmi per l'intero anno".
E in merito alla cessione del business Difesa a Leonardo
e l'Offerta Pubblica di Acquisto di Tata
, che procedono parallelamente, il manager ribadisce che dovrebbero "concludersi entro la prima metà del 2026
, come precedentemente indicato". "Le procedure regolamentari per entrambe le transazioni, comprese quelle richieste dall'Unione Europea, sono attualmente in corso e soggette ad approvazione finale".