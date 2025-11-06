Milano 13:06
43.359 -0,18%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 13:06
9.770 -0,08%
Francoforte 13:06
24.026 -0,10%

Iveco, Persson: cessione business Difesa a Leonardo e OPA di Tata confermate entro prima metà 2026

Finanza, Industria
Iveco, Persson: cessione business Difesa a Leonardo e OPA di Tata confermate entro prima metà 2026
(Teleborsa) - "Le nostre previsioni riviste implicano un aumento della redditività del quarto trimestre su base annua in tutte le business unit". Lo ha detto Olof Persson, Chief Executive Officer di Iveco Group, commentando i risultati del terzo trimestre 2025.

Analizzando i dati per business unit, il CFO ha evidenziato che "nel segmento Truck, i nostri LCV e i veicoli medi e pesanti sono esauriti, coprendo i restanti due mesi dell'anno. Questo, unito a un rigoroso controllo sui prezzi e sulla gestione dei costi, contribuirà positivamente a una maggiore redditività rispetto al quarto trimestre dello scorso anno. Nel segmento Bus, i costi di avviamento sono ormai alle nostre spalle e prevediamo che i volumi più elevati contribuiranno positivamente alla performance anno su anno. Infine, nel settore Powertrain, si prevede che i volumi dei clienti terzi continueranno a crescere anno su anno, supportando un progressivo miglioramento della redditività".

"Stiamo procedendo a ritmo sostenuto - ha aggiunto - con l'accelerazione del nostro Programma di Efficienza e la ridefinizione delle priorità di alcuni investimenti, confermando i 150 milioni di euro previsti di risparmi in CapEx + OpEx per l'anno in corso, nonché ulteriori aree di miglioramento, che genereranno ulteriori risparmi per l'intero anno".

E in merito alla cessione del business Difesa a Leonardo e l'Offerta Pubblica di Acquisto di Tata, che procedono parallelamente, il manager ribadisce che dovrebbero "concludersi entro la prima metà del 2026, come precedentemente indicato". "Le procedure regolamentari per entrambe le transazioni, comprese quelle richieste dall'Unione Europea, sono attualmente in corso e soggette ad approvazione finale".
Condividi
```