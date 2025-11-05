Manifattura italiana: settore in moderata ripresa nel biennio 2026-27. Dazi frenano export

(Teleborsa) - Il 2025 si conferma un anno di transizione per la manifattura italiana. In un contesto internazionale molto incerto, i segnali di miglioramento che stanno emergendo sul fronte della domanda interna non saranno sufficienti ad impedire una ulteriore caduta del fatturato deflazionato, che chiuderà in calo dell'1%. Il tasso di contrazione sarà comunque meno intenso di quello osservato nel biennio 2023-24, che era stato del 2,6% medio annuo. Il fatturato a valori correnti si manterrà invece su livelli elevati, attestandosi sui 1120 miliardi di euro (+209 miliardi rispetto al 2019). È quanto emerge dalLa– rileva il rapporto – trova riscontro anche nelle altre principali manifatture europee, dove la produzione industriale ha continuato a mostrare andamenti nel complesso negativi, pur con intensità differenti tra paesi. Laresta l'anello debole, con un calo tendenziale del 3% nei primi otto mesi del 2025, che mantiene la produzione industriale su livelli particolarmente ridotti.mostrano invece segnali di attenuazione del ritmo di caduta della produzione, dopo i minimi toccati nel 2024.Laresta ancora frenata da una elevata propensione al risparmio, di fronte a un contesto ampiamente incerto, ma emergono segnali di miglioramento del clima di fiducia dei consumatori, che si sommano al recupero del potere d'acquisto e alla buona dinamica occupazionale. Nel paniere di spesa si mantengono in crescita i beni digitali e quelli legati alla salute e benessere e si registrano segnali di stabilizzazione dei consumi di beni durevoli per la casa.Glisono tornati a crescere dopo la contrazione del 2024, grazie al calo dei tassi e alla revisione del programma Transizione 5.0, sebbene una parte considerevole degli stanziamenti risulti ancora inutilizzata. Gli investimenti in costruzioni proseguono invece nella fase di correzione del comparto ristrutturazioni, avviata nel 2024, solo in parte compensata dalla tenuta del genio civile, che riflette il dinamismo dei progetti di infrastrutturazione attivati dal PNRR.che si somma alla fragilità della domanda in Europa, principale mercato di sbocco per i beni italiani. Dopo una prima parte dell'anno più dinamica (+2,4% la crescita dell'export a prezzi costanti tra gennaio e luglio), frutto anche dell'anticipo delle vendite sul mercato americano, di fronte alla minaccia dei dazi, i dati relativi al mese di agosto evidenziano una brusca contrazione, in particolare sui mercati non UE (Stati Uniti e Cina innanzitutto), che prelude a una chiusura d'anno poco sopra i livelli di export 2024 (+0,9%, sempre a prezzi costanti).Si osserva unche è stato particolarmente marcato nei primi sette mesi del 2025, con una dinamica più vivace per i flussi provenienti dai Paesi extra-UE. Tale andamento riflette non solo il riavvio della domanda interna e il rafforzamento del ciclo degli investimenti, ma anche l'aumento degli acquisti dall'estero lungo alcune filiere orientate all'export, come la Farmaceutica, dove l'anticipazione delle spedizioni verso gli Stati Uniti ha richiesto un rapido rifornimento di input produttivi.Nel biennio 2026-27potrà tornare a crescere a ritmi moderati, dell'1% medio annuo a prezzi costanti, all'interno di un contesto mondiale che resta denso di fattori di incertezza. Determinante sarà il miglioramento dellaguidata dal rientro dell'inflazione e dall'attesa ripartenza della Germania, un mercato rilevante per tutti i settori manifatturieri italiani. La riattivazione del commercio intra-UE potrà infatti compensare la debolezza degli scambi mondiali, spingendo verso un graduale miglioramento del saldo commerciale manifatturiero italiano che, nonostante l'elevata import penetration, si assesterà sui 113 miliardi di euro nel 2027, vicino ai massimi del 2023. Anche ildarà un contributo alla crescita, sia dal lato dei consumi che degli investimenti. La fase di normalizzazione del ciclo delle costruzioni sarà in parte compensata dalla tenuta del genio civile e da un'accelerazione degli investimenti in beni strumentali, favorita dalle buone condizioni reddituali delle imprese.Lacontinuerà a basarsi sulla leva degli investimenti, volti a rafforzare i processi di digitalizzazione, efficientamento energetico e sostenibilità dell'offerta, nell'ottica di aggredire i mercati che offriranno le maggiori opportunità di crescita. L'analisi di un campione di imprese che ha investito in tecnologie 4.0, in particolare negli anni post-pandemici, mostra una progressione sul fronte dei percorsi di innovazione, con una crescente diffusione degli strumenti di data processing, cyber-security e delle tecnologie di frontiera come l'intelligenza artificiale, che si affiancano alle tecnologie per l'efficientamento dei processi produttivi come la robotica. I guadagni di produttività, sia di produttività del lavoro che di produttività totale dei fattori, sono particolarmente intensi per le imprese di dimensioni minori, che intraprendono le prime fasi del percorso 4.0., per quanto in ridimensionamento dai picchi del triennio 2021-23, che hanno interessato tutte le classi dimensionali d'impresa, si manterranno superiori ai livelli del 2019, confermando il buono stato di salute del tessuto imprenditoriale manifatturiero. Secondo le elaborazioni dei bilanci effettivi del 2024, infatti, la quota di imprese con Roi superiore al 10% si è mantenuta molto elevata, pari al 44%, (nettamente superiore al 35% del 2019). Nell'orizzonte al 2027, il MOL in percentuale del fatturato potrà assestarsi su livelli di poco inferiori al 10% e il ROI, che stimiamo all'8,2%, potrà contare su una buona rotazione del capitale investito grazie al ritorno alla crescita del giro d'affari. Tali fattori potranno favorire la ripresa degli investimenti, unitamente al rientro del costo del debito.In questo scenario, lesi riscontrano per iiniziando dall', con un fatturato deflazionato in aumento a ritmi del +2,2% medio annuo nel biennio 2026-27; il settore presenta buone prospettive di sviluppo legate alla digitalizzazione e all'intelligenza artificiale, pur risentendo della debolezza che caratterizza il comparto dei semiconduttori. Seguono(+2,2%), sostenuta dal riavvio del ciclo degli investimenti in macchinari e attrezzature e dal contributo dei progetti legati al PNRR, e(+2%). Il settore è atteso recuperare terreno dopo la fase di difficoltà del 2025 (-9%, sempre in termini di fatturato deflazionato), ma continuerà a scontare una difficile transizione all'elettrico, in un contesto di domanda europea poco dinamica e di incertezza in termini di impatto delle nuove politiche tariffarie statunitensi sul funzionamento delle catene del valore automotive. Sopra la media manifatturiera anche l(+1,9%), che proseguirà la sua fase espansiva legata alla transizione digitale ed energetica. Seguono nel ranking due settori caratterizzati da prospettive di domanda interna ed estera più brillante, quali(+1,7%), che include un comparto a forte vocazione all'export come la cosmesi, e(+1,5%), che si inquadra, tra l'altro, come il settore più dinamico del 2025 (+3%), sostenuto dalla tenuta della domanda europea e dall'anticipazione delle vendite negli Stati Uniti nella prima parte dell'anno, di fronte alla minaccia dei dazi. Il mix più favorevole di domanda interna ed estera impatterà positivamente anche sui produttori di durevoli per la casa,(+1%) e(+0,4%). Gli Stati Uniti continueranno a giocare un ruolo chiave per la domanda di, ma i rischi geopolitici spingeranno verso una maggiore diversificazione delle esportazioni. Nel caso degli Elettrodomestici, si tratta di una risalita da livelli molto deteriorati, sui quali impattano anche le pressioni competitive asiatiche. Si conferma positivo l'oulook per(+0.7%) e una ripresa modesta interesserà anche il Sistema moda (+0,4%), che allo stato attuale risente della debolezza della domanda europea e della crisi di alcune filiere del lusso, con livelli produttivi ancora ben al di sotto del pre-Covid.L'evoluzione deirimarrà debole, pur beneficiando della graduale ripartenza del ciclo manifatturiero europeo, scontando la fase di normalizzazione del ciclo delle costruzioni e il permanere di elevate pressioni competitive. Il quadro è eterogeneo, con qualche spunto di maggiore crescita per i(+0,7) e un minor dinamismo per(+0,4%) e(+0,3%). Chiudono la classifica gli(-0,5%) e i(-2%), che risentiranno maggiormente della frenata dell'edilizia residenziale, solo in parte compensata dal dinamismo dei progetti di infrastrutturazione del paese sostenuti dal PNRR.