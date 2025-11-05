Milano 9:20
43.115 -0,34%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 9:19
9.704 -0,11%
23.784 -0,69%

Piazza Affari in leggero ribasso. Bene Fineco e male Nexi dopo i conti

Commento, Finanza, Spread
(Teleborsa) - Seduta debole per i mercati azionari europei, dopo i cali significativi segnati da Wall Street e Asia sulle preoccupazioni per le valutazioni elevate raggiunte dalle società collegate all'intelligenza artificiale generativa, mentre crescono i paragoni con la bolla delle dotcom.

L'attenzione è rivolta alle numerose trimestrali in uscita. In Italia, Nexi ha registrato ricavi ed EBITDA in rialzo nel 9 mesi, annunciando un Capital Markets Day a marzo; Fineco ha segnalato ricavi dei 9 mesi in leggero calo nonostante il balzo del Brokerage. In Europa, Novo Nordisk ha tagliato la guidance per minori aspettative di crescita dei trattamenti GLP-1; Orsted ha segnato una perdita nel terzo trimestre per le svalutazioni sul portafoglio statunitense

Sul fronte macroeconomico, il focus oggi è negli Stati Uniti con il rapporto ADP sull'occupazione nel settore privato di ottobre. La pubblicazione riceve più attenzione del solito a causa dei ritardi nella pubblicazione del rapporto mensile sull'occupazione del BLS a causa dello shutdown.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. L'Oro continua gli scambi a 3.982,1 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%.

In salita lo spread, che arriva a quota +82 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,38%.

Tra i listini europei tentenna Francoforte, che cede lo 0,63%, piatta Londra, che tiene la parità, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,37%.

Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,33%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 45.698 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap (-0,48%); con analoga direzione, poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,46%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferrari (+1,34%), Fineco (+1,14%), Stellantis (+0,86%) e Amplifon (+0,51%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi, che continua la seduta con -6,29%. Si muove sotto la parità Telecom Italia, evidenziando un decremento dell'1,38%. Contrazione moderata per STMicroelectronics, che soffre un calo dell'1,32%. Sottotono DiaSorin che mostra una limatura dell'1,26%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Safilo (+5,36%), Ferragamo (+2,08%), Ariston Holding (+2,01%) e Alerion Clean Power (+1,23%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe, che continua la seduta con -3,39%. In rosso Sanlorenzo, che evidenzia un deciso ribasso del 2,68%. Spicca la prestazione negativa di Philogen, che scende del 2,03%. NewPrinces scende dell'1,85%.
