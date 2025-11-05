Piazza Affari in leggero ribasso. Bene Fineco e male Nexi dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta debole per i mercati azionari europei
, dopo i cali significativi segnati da Wall Street e Asia sulle preoccupazioni per le valutazioni elevate raggiunte dalle società collegate all'intelligenza artificiale
generativa, mentre crescono i paragoni con la bolla delle dotcom.
L'attenzione è rivolta alle numerose trimestrali in uscita
. In Italia, Nexi
ha registrato
ricavi ed EBITDA in rialzo nel 9 mesi, annunciando un Capital Markets Day a marzo; Fineco
ha segnalato
ricavi dei 9 mesi in leggero calo nonostante il balzo del Brokerage. In Europa, Novo Nordisk
ha tagliato
la guidance per minori aspettative di crescita dei trattamenti GLP-1; Orsted
ha segnato
una perdita nel terzo trimestre per le svalutazioni sul portafoglio statunitense
Sul fronte macroeconomico, il focus oggi è negli Stati Uniti
con il rapporto ADP sull'occupazione
nel settore privato di ottobre. La pubblicazione riceve più attenzione del solito a causa dei ritardi nella pubblicazione del rapporto mensile sull'occupazione del BLS a causa dello shutdown.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. L'Oro
continua gli scambi a 3.982,1 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,27%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +82 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,38%. Tra i listini europei
tentenna Francoforte
, che cede lo 0,63%, piatta Londra
, che tiene la parità, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,37%.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,33%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 45.698 punti. In frazionale calo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,48%); con analoga direzione, poco sotto la parità il FTSE Italia Star
(-0,46%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Ferrari
(+1,34%), Fineco
(+1,14%), Stellantis
(+0,86%) e Amplifon
(+0,51%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi
, che continua la seduta con -6,29%. Si muove sotto la parità Telecom Italia
, evidenziando un decremento dell'1,38%. Contrazione moderata per STMicroelectronics
, che soffre un calo dell'1,32%. Sottotono DiaSorin
che mostra una limatura dell'1,26%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Safilo
(+5,36%), Ferragamo
(+2,08%), Ariston Holding
(+2,01%) e Alerion Clean Power
(+1,23%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe
, che continua la seduta con -3,39%. In rosso Sanlorenzo
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,68%. Spicca la prestazione negativa di Philogen
, che scende del 2,03%. NewPrinces
scende dell'1,85%.